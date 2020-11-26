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Найден убийца Коронавируса: Озонатор может уменьшить вероятность заражения Covid-19

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Озонатор - это прибор, генерирующий озон О3 из атмосферного кислорода О2. Существуют бытовые и профессиональные (промышленные) озонаторы. Бытовые (производительность 200 - 700 мг/час) используются для ароматизации помещений. Промышленные с производительностью от 10 000 мг/час озона - для дезинфекции и удаления насекомых. Магазины продают бытовые озонаторы для дезинфекции, но они такую функцию не выполняют. Для дезинфекции необходима высокая концентрация озона. По бактерицидным характеристикам озон в 500-1000 раз превосходит хлор, и как минимум втрое – мощное ультрафиолетовое излучение.

  По бактерицидным характеристикам озон в 500-1000 раз превосходит хлор
По бактерицидным характеристикам озон в 500-1000 раз превосходит хлор

На что способен озон?

Озон из профессионального генератора уничтожает 99,99% вирусов и бактерий, что при регулярной дезинфекции помещения защитит от заражения коронавирусом, а также предохранит от гриппа, стафилококка, уничтожит кишечную палочку и всевозможных вредителей. Одновременно он позволит избавиться от любых аллергенов (фенол, формальдегид, табачный дым и пр.), идеально очистить воздух, победить плесень и даже вывести клопов и тараканов.

Что касается Covid-19, повсеместное озонирование уже начали активно использовать Китай, Испания, Великобритания, Франция, Германия, Япония, США и многие другие страны. По данным американских ученых, опыт с обработкой озоном разных материалов, на которых имеется активный вирус, показал, что применение промышленного генератора помогает очистить как твердые поверхности, так и одежду, ковры, мягкую мебель.

Важно то, что озон абсолютно безвреден для человека. После дезинфекции не остается побочных продуктов. А сам озон О3 восстанавливается до кислорода О2. Завершив обработку, достаточно просто хорошо проветрить помещение и приступить к работе, учебе или отдыху. Озонаторы могут использоваться везде: от небольших квартир, школьных классов и палат в больницах до огромных общественных зданий, складов и торговых центров.

  По бактерицидным характеристикам озон в 500-1000 раз превосходит хлор
По бактерицидным характеристикам озон в 500-1000 раз превосходит хлор

Как правильно выбрать озонатор?

Уже первые выводы об эффективности озона как средства, уменьшающего вероятность заражения COVID-19 и облегчающего состояние после перенесенного недуга, способствовали увеличению спроса на генераторы озона и, соответственно, росту предложения.

Стоит знать, что эффективные промышленные приборы стоят довольно дорого, в отличие от многочисленных "муляжей", которыми ныне наводнен рынок. Впрочем, если учесть, что лечение коронавируса в больнице редко обходится дешевле 70 тысяч гривен, становится ясно, насколько все же здоровье дороже.

При выборе озонатора надо ориентироваться на такие моменты:

- это должен быть именно промышленный (не бытовой!) озонатор;
- производительность, требуемая для дезинфекции, не может быть меньше 10 000 мг/час;
- прибор должен быть сертифицирован в Украине, сопровождаться необходимой документацией и гарантиями изготовителя;
- до покупки необходимо рассчитать достаточную производительность озонатора, исходя из особенностей помещения. Это делается на сайте http://ozonator.org/ (сайт украинского производителя EcoCity).

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