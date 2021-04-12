Начали тестировать Covid-вакцину в таблетках

В исследовании участвуют здоровые взрослые в возрасте до 55 лет. Фото: pixabay.com

Вакцина в таблетках от компании ImmunityBio может обеспечить защиту от Covid-19 без необходимости инъекции. Т-клеточная вакцина нацелена на ядро вируса, которое меньше всего подвержено мутациям.

Серия капсул может работать так же или даже лучше, чем существующие Covid-вакцины, заявляют медики из Исследовательского института Chan Soon-Shiong в США. Оральная вакцина пока является экспериментальной и тестируется на здоровых добровольцах. Участники выборочно получают укол или таблетки, а некоторым делают 1 инъекцию и 2 приема таблеток.

"Мы генерируем Т-клетки-убийцы. Уколом мы надеемся развить их по всему телу. Давая таблетку перорально, мы защищаем слизистые оболочки, кишечник и, надеюсь, нос и рот, потому что именно так попадает вирус. Он не попадает через кровь", - заявил основатель и исполнительный директор ImmunityBio доктор Патрик Сун-Шионг.

Исследователи ImmunityBio предполагают, что смогут создать долговременную защиту от вируса, генерируя как Т-клетки-убийцы, так и антитела. Дело не только в том, чтобы избежать укола, именно комбинация этих 2 факторов может быть ключом.

В исследовании участвуют здоровые взрослые в возрасте до 55 лет, которые не болели Covid-19.

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Первые дозы вакцины против коронавируса Pfizer должны прибыть в Украину, предварительно, 14-15 апреля, а достанутся они пожилым постояльцам домов-интернатов и соцработникам.