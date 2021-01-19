МЗ заверило, что в Украине нет русских ПЦР-тестов

Украина не покупает тестов в России. Фото: pixabay

Украина не покупала ПЦР-тесты для определения коронавируса в России.

МЗ приобрело их у других государств, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я вам приведу цифры о тестах, которые закупаются Министерством здравоохранения по странам производителей. Это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите Российской Федерации здесь нет ", - сказал он.

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По его словам, большую часть тестов покупают в украинского производителя "Украинские генетические технологии" по государственному заказу и частными лабораториями для использования.

Минздрав создал карту пунктов тестирования на коронавирус. Там можно найти центры, где делают ПЦР-тесты, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.