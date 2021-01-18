Где можно сделать тест на Covid-19 - создали карту

Поиск можно осуществить по региону. Фото: pixabay.com

Минздрав создал карту пунктов тестирования на коронавирус.

Там можно найти центры, где делают ПЦР-тесты, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Кроме семейных врачей, в Украине существует 2373 пункты тестирования, верифицированы Минздравом. Если вы нуждаетесь, не ждите - идите и тестируйтесь. Все это бесплатно. Любой человек, у которого есть какие-либо симптомы респираторного заболевания может сдать соответствующий тест. Кроме того, это касается всех граждан, которые имели контакт с заболевшим человеком - так же, пожалуйста, тестируйтесь. Мы существенно нарастили мощности наших центров, мы можем делать большое количество тестов в день, все возможности созданы", - сказал министр.

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Карту разместили на сайте Минздрава в разделе Коронавирус 2019-nCov. Поиск можно осуществить по региону, в котором вы проживаете. Также, указав улицу, вы найдете пункты для тестирования, которые находятся неподалеку.

По словам Степанова, тесты можно сдать у семейных врачей, а люди, находящиеся в зоне риска, обеспечены быстрыми тестами на определение антигенов.

За последние сутки в Украине обнаружили 3034 новых больных Covid-19. По состоянию на утро 18 января имеем 1 163 716 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.