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понедельник, 05 июля 2021 13:16

МЗ зарегистрировал американскую вакцину Janssen

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МЗ зарегистрировал американскую вакцину Janssen
В Украине зарегистрировали новую вакцину от коронавируса. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения 2 июля зарегистрировало вакцину против Covid-19 Janssen американской компании Johnson & Johnson.

Вакцина содержит обезврежен аденовирус человека, в котором есть ДНК, кодирующего белок вируса SARS-CoV-2. Требует температуры хранения от +2...8°C. Для полной иммунизации достаточно одной дозы, сообщает Минздрав.

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Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения. Также разрешение на ее использование дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.

За последние сутки в Украине выявили 244 новых больных коронавирусом. В частности, заболели пятеро детей. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 237 823 человека. Умерли 52 484 пациента, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 171 601 человек, за последние сутки – 419.

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