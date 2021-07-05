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понедельник, 05 июля 2021 08:39

Где больше всего больных Covid-19. Назвали области

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Где больше всего больных Covid-19. Назвали области
Больше всего больных в Киеве. Фото: pixabay

За последние сутки в Украине выявили 244 новых больных коронавирусом. В частности, заболели пятеро детей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 237 823 человека. Умерли 52 484 пациента, из них 14 – за последние сутки. Выздоровели 2 171 601 человек, за последние сутки – 419, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 17 351 тест на Covid-19. Из них методом ПЦР – 9889, ИФА – 1712. Также сделали 5750 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 10,9 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 101 случай;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 7 случаев;
Донецкая область - 3 случая;
Житомирская область - 17 случаев;
Закарпатская область - 1 случай;
Запорожская область - 5 случаев;
Ивано-Франковская область - 4 случая;
Киевская область - 15 случаев;
Кировоградская область - 1 случай;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 6 случаев;
Николаевская область - 10 случаев;
Одесская область - 16 случаев;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 2 случая;
Сумская область - 10 случаев;
Тернопольская область - 5 случаев;
Харьковская область - 7 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Хмельницкая область - 2 случая;
Черкасская область - 5 случаев;
Черновицкая область - 2 случая.

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В июле Украина ожидает поставку 7,7 млн доз вакцины от коронавируса. Из них препарата Coronavac от китайской компании Sinovac Biotech Ltd - более 5,3 млн доз. CoronaVac, зарегистрированная Минздравом Украины 10 марта, прошла все этапы клинических исследований, которые официально подтвердили ее эффективность и безопасность. Вакцина широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др.

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