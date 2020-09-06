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воскресенье, 06 сентября 2020 12:57

МЗ обновило протокол поведения врачей при подозрении на коронавирус

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МЗ обновило протокол поведения врачей при подозрении на коронавирус
Пациент с подозрением на коронавирус имеет самоизоляции ждать результатов теста. Фото: kremenets.city

Министерство здравоохранения обновило протокол оказания медицинской помощи пациенту с подозрением на коронавирусной болезни. Пациенту с момента обращения к врачу рекомендуется самоизолироваться результатам анализа.

Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

"При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному Минздравом алгоритмом и принять решение о дальнейшем лечении больного", - говорится в сообщении.

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Сначала пациент должен обратиться к семейному врачу, потом получить консультацию.

В случае необходимости в него будут направлены мобильную бригаду "скорой", образцы передадут в лабораторию. До получения результата пациент должен находиться на самоизоляции. После положительного теста, ему оказывать помощь в амбулаторно-поликлинических условиях.

Количество новых заболеваний в ближайшее время может увеличиться до 3,5-4 тыс. В день, а в октябре - до 6 тыс. К ноябрю больных Covid-19 будет в 280-330 тысяч.

В некоторых регионах может возникнуть проблема с нехваткой коек для лечения тяжелой формы коронавируса. Поэтому могут привлекать другие отделения в больницах, кроме инфекционных.

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