Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

Правила сдачи крови: кому нельзя быть донором. Фото: vz.kiev.ua

15 марта 1937 году в Чикаго открылся первый банк донорской крови.

До этого у 1818 году англичанин Джон Бланделл совершил первое переливание крови от человека к жене. Женщина могла умереть от послеродового кровотечения, однако благодаря смелому эксперименту выжила.

В 1912 году установили, что есть универсальный донор - первая группа крови. Также универсальный реципиент - 4 группа. Через 2 года создали антикоагулянты для замораживания крови.

Мужчинам рекомендуется сдавать кровь не чаще 5 раз в год, женщинам - 4 раз в год.

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Донором может быть каждый в возрасте от 18 лет. Вес должен быть не менее 50 кг, чтобы забор крови не был опасным для здоровья. Противопоказанием является СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, бруцеллез, сыпной тиф, токсоплазмоз, филяриатоз, ришта, лейшманиоз.

Что делать до сдачи крови:

За три дня до донации отказаться от приема анальгетиков и аспирина а также лекарств, содержащих их. Эти вещества ухудшают свертываемость крови.

Ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи накануне и в день сдачи крови.

Не сдавать кровь при ознобе, головокружении, головной боли и слабости.

Съесть легкий завтрак: сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде.

Не употреблять алкоголь за 48 часов и не курят за 2 часа к донации.

В Киеве волонтерская организация "Агенты крови" и компания Uber запустили инициативу для доноров крови - бесплатные поездки домой после сдачи крови. Uber предоставит 1 тыс. бесплатных поездок для доноров.