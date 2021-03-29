Можно ли обойти очередь на вакцинацию - как быстрее получить прививку

Молодежь больше всех хочет получить прививки. Фото: pixabay.com

Граждане смогут получить прививку от коронавируса, даже если не записались на вакцинацию.

Однако в случае предварительной записи это может произойти быстрее, сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

В очередь на прививку записались уже 362 895 человек. Больше всего изъявляют желание получить вакцину люди в возрасте от 21 до 39 лет, а реже всего - от 80 лет.

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"Нас часто спрашивают, что если человек отсутствует в списке ожидания, будет ли это ограничением для его вакцинации во время наступления соответствующего этапа для ее целевой группы. То есть, если вы не записались, вакцинируют ли вас, когда наступит ваша очередь. Нет, это не будет для вас каким-то ограничением. Но я бы советовал для того, чтобы ускорить процесс, быть в этом списке", - говорит Кучер.

Повторные прививки против коронавируса препаратом CoviShield планируют начать в конце мая 2021 года. Производитель рекомендует давать 2 инъекции вакцины с интервалом от 4 до 12 недель.