МОЗ усложнит жизнь любителям "Бояришника"

Минздрав не будет выдавать квоты на спирт производителям настоек. Фото: Depo.Крим

Министерство здравоохранения планирует не выдавать квоты на покупку этилового спирта без акциза производителям настоек, которые часто используют как замену алкогольных напитков.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле алкогольных напитков. Ибо в отличие от производителей алкогольных напитков, производители "лечебных" настоек не платят акциз", - написала руководитель Минздрава Ульяна Супрун на Фейсбук.

"Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", МЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков", - подчеркнула Супрун.

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Также она напомнила, что одна из самых популярных настоек - так называемый "Боярышник".

"Вероятно, вы могли неоднократно видеть пустые стаканы из-под настойки боярышника довольно далеко от медицинских учреждений или же в местах, мало пригодных для лечения", - написала Супрун.

Напомним, в начале июня правительство предложило увеличить минимальные цены на алкогольные напитки на 7-10%.