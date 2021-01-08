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МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок

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МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
Степанов сказал, что согласно законодательству Украины должны подать регистрационную форму и досье. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что пока есть только заявка на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине. Он отметил, что вакцина должна соответствовать европейским нормам и пройти многочисленные проверки.

"Это единственный препарат, российская вакцина" Спутник V ", напротив которого является такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне", - сообщил министр.

Во время утреннего брифинга Степанов сказал, что согласно законодательству Украины должны подать регистрационную форму и досье.

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"В этом досье должно быть четко отражено безопасность вакцины, результаты 1-й, 2-й и 3-й фаз клинических испытаний. После этого можно будет говорить о качестве документов и обсуждать вакцину", - добавил министр.

Харьковская фармакологическая компания "Биолек" подтвердила, что подавала в Министерство здравоохранения заявление о регистрации российской вакцины от Covid-19 "Спутник V". Это было сделано в конце декабря прошлого года. Об этом говорится на сайте компании.

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