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"Могли проср*ть все, что только можно" - Комаровский о российской вакцине

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&quot;Могли проср*ть все, что только можно&quot; - Комаровский о российской вакцине
Врач не может объяснить, почему россияне не предоставляют информации о вакцине. Фото: pixabay

Об российской вакцине от коронавируса "Спутник V" известно мало информации.

Ее нельзя рекомендовать к применению, заявил врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский в интервью "Гордону".

По его словам, этот препарат из класса векторных. Это означает, что в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроили как вектор фрагмент коронавируса. Эта технология делает препарат совершенно другим в сравнении с вакциной Pfizer.

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"Спутник V" - я допускаю, что это хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср*ть, извините, все, что только можно", - отметил он.

В то же время, врач не может объяснить, почему россияне не предоставляют информации о вакцине. Может быть 2 варианта: либо это просчет в информационной политике, или вакцина просто некачественная.

"Короче говоря, главное для меня: действительно я сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы", - сказал он.

Врач отметил, что во время презентации вакцины в России планировали до Нового года привить 30 млн человек, но в реальности получил вакцину 1 млн.

Кабинет министров запретил поставки ковид-вакцины в Украину из России. В то же время прямого запрета вакцины "Спутник V" в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию страной-агрессором в январе 2018 года.

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