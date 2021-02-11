"Могли проср*ть все, что только можно" - Комаровский о российской вакцине

Об российской вакцине от коронавируса "Спутник V" известно мало информации.
Ее нельзя рекомендовать к применению, заявил врач, телеведущий и блогер Евгений Комаровский в интервью "Гордону".
По его словам, этот препарат из класса векторных. Это означает, что в структуру обычного аденовируса, которым болел практически каждый человек, встроили как вектор фрагмент коронавируса. Эта технология делает препарат совершенно другим в сравнении с вакциной Pfizer.
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"Спутник V" - я допускаю, что это хорошая вакцина. При этом допуская, понимая, как реализуется международный маркетинг в российской фармпромышленности, я понимаю, что они могли проср*ть, извините, все, что только можно", - отметил он.
В то же время, врач не может объяснить, почему россияне не предоставляют информации о вакцине. Может быть 2 варианта: либо это просчет в информационной политике, или вакцина просто некачественная.
"Короче говоря, главное для меня: действительно я сегодня не могу рекомендовать своим зрителям "Спутник V". Не потому, что это российская вакцина, а прежде всего потому, что у меня нет нормальных, цивилизованных протоколов, статей, по которым я бы понимал, как это все проходит испытания. Поэтому я допускаю, что есть определенные проблемы", - сказал он.
Врач отметил, что во время презентации вакцины в России планировали до Нового года привить 30 млн человек, но в реальности получил вакцину 1 млн.
Кабинет министров запретил поставки ковид-вакцины в Украину из России. В то же время прямого запрета вакцины "Спутник V" в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию страной-агрессором в январе 2018 года.
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