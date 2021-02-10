Кабмин запретил поставки ковид-вакцины из России

Кабинет министров запретил поставки ковид-вакцины в Украину из России.
Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.
"Регистрация вакцин или других медицинских препаратов для профилактики Covid-19 для экстренного применения, разработку или производство которых осуществлено в государстве, признанным государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.
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В то же время прямого запрета вакцины Спутник V в документе нет, но Верховная Рада официально признала Россию страной-агрессором в январе 2018 года.
Европейская комиссия разрешила Польше перепродавать Украине вакцины от коронавируса. Польша сможет перепродать 1,2 млн доз препарата AstraZeneca.
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