Министр назвал способ избежания пика эпидемии в Украине

Минздрав постоянно анализирует опыт других стран и то, как они выходят из карантина. Фото: pixabay

Украина может избежать пика заболевания коронавирусом.

Такой сценарий возможен, если люди будут следовать рекомендациям и плану, который разработало Министерство здравоохранения, об этом на пресс-брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Очень важно понимать, что пик - это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому та нужна. На нее начинается такая ​​нагрузка, что она просто не может принимать пациентов. И если мы будем соблюдать все карантинные мероприятия, я уверен, что пик маловероятен", - говорит Степанов.

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По его словам, Минздрав постоянно анализирует опыт других стран и то, как они выходят из карантина.

"Мы все время ищем баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина. Я уверен, что ситуация - под контролем и мы можем полностью избежать любого пика", - говорит министр.

По состоянию на утро 28 апреля, в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 401 новый случай, сообщает Минздрав.