Миллионы украинцев больные гепатитом и не знают об этом - Супрун

По словам руководителя Минздрава, в Украине официально зарегистрировано 53 тысяч человек с гепатитом С

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что около двух миллионов украинском могут быть инфицированы вирусом гепатита С.

"Многие из них не знают о своем статусе. Мы будем делать тестирования доступным и простым из семейных врачей. Уже в этом году семейные врачи будут получать тест-наборы для диагностики гепатита С, ВИЧ. Их предоставят пациентам с высоким уровнем риска ", - сказала Супрун на брифинге, пишет" Украинская правда ".

По словам руководителя Минздрава, в Украине официально зарегистрировано 53 тысяч человек с гепатитом С.

Супрун объяснила, что многие не становятся на очередь на лечение и не регистрируются, так как не верят в помощь.

И.о. министра сообщила, что в 2018 году Минздрав начнет закупать инновационный курс лечения, который стоит в США $ 8,5 тыс. за $ 89.

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"Курс лечения будет не только через госпрограмму. Та же цена будет в аптеках для тех, кто не хочет ждать в очередях или идти через госпрограмму ", - пояснила Супрун.

Снижение стоимости лекарств удалось добиться путем закупок через международные организации.

Ожидается, что благодаря снижению цены Минздрав сможет пролечить в 2019 году году уже 6 тыс. Пациентов, а около 50 тыс. Человек. Об этом сказал гендиректор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

В оккупированном террористами Донецке врачи заявили об эпидемии гепатита А и предлагают местным жителям бесплатную вакцинацию препаратом российского производства. В соцсети в одном из паблик опубликовали фотокопию объявления, где говорится об эпидемии, пишет "Информатор".