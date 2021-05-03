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Медики определили самые полезные позы для сна

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  Поза на левом боку одна из лучших для сна
Поза на левом боку одна из лучших для сна

Сон – это время, необходимое организму для восстановления и набора сил перед новым днем. Но чтобы он был здоровым, а вы красивыми, спать тоже нужно правильно.

Правильность сна зависит от множества вещей, в том числе от факторов остеопатического характера. Одним из них является выбранная поза. Чаще всего рекомендуется спать на спине и на левом боку и не рекомендуется ложиться спать на живот.

Известно, что во время сна на спине шея и позвоночник остаются в нейтральном положении, не испытывая при этом никаких дополнительных нагрузок. Также во время сна на спине исключается давление на плечо и челюсть.

Сон на спине необходим, если: у вас болят ноги или колени; беспокоят артрит или бурсит, есть фибромиалгия; заложенный нос или является насморк.

Во время сна на спине можно дополнительно положить подушку под колени, что обеспечит поддержку позвоночнику и поможет снять нагрузку с поясницы. Что касается головы, то для нее лучше взять подушку, которая повторяет естественный изгиб шеи.

На левом боку

Есть данные, что сон на левом боку положительно влияет на самочувствие, улучшает пищеварение и работу мозга, уменьшает храп и риск апноэ. Особенно полезна поза для тех, кто страдает от запоров или других проблем желудочно-кишечного тракта.

Важно: до отрицательных моментов сна на левом боку относятся боль в плече, который может возникнуть, если всю ночь не менять положение. Поза не подойдет и тем людям, которые имеют проблемы с височно-нижнечелюстным суставом: давление на челюсть во время сна может спровоцировать воспаление.

Если хочется сделать сон на левом боку более комфортным, следует подобрать подушку такой высоты, чтобы голова и шея находились на одной линии с позвоночником. А между ног можно поместить еще одну подушку, чтобы снять нагрузку с позвоночника.

Почему спать на животе – плохая идея

Во время сна на животе основная масса тела концентрируется в районе живота и оказывает большую нагрузку на позвоночник. Это, в свою очередь, провоцирует боль в спине. Бывает и так, что человек просто привык спать на животе и никак не может от этого отказаться. Вот как в таком случае можно минимизировать вред:

используйте плоскую подушку или спите вообще без нее;

не запихивайте руки под голову или под подушку, чтобы избежать боли и онемение в плечах

дополнительно можно положить подушку под таз, чтобы уменьшить давление на эту область.

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Выполнение всех этих рекомендаций положительно скажется не только на здоровье, но и на внешнем виде человека, практикующего правильную методику сна. А чтобы кожа была свежей и сияющей, не забывайте, что спать важно 7-8 часов.

Большинство украинцев за последний год стали просыпаться на 1-2 часа позже. Именно такое время они стали экономить во время работы из дома в условиях пандемии.

golos.ua
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Дата
03
мая

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