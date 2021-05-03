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среда, 05 мая 2021 16:15

Медики объяснили, как быстро похудеть после 40 лет

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  Физические упражнения и уменьшение калорий помогут похудеть
Физические упражнения и уменьшение калорий помогут похудеть

Риск появления лишнего веса в среднем возрасте увеличивается, этому способствует физиология. Сообщает издание Times Now.

Очень многие люди начинают полнеть в промежуток между 30 и 40 годами. Ближе к середине жизни, после 30-ти, человеческий организм начинает терять мышечную массу. За десять лет теряется до 5% мышц, которые активно сжигают калории. Теряя мышечную массу, мы автоматически усваиваем больше калорий.

Между тем физически человеческое тело в середине жизни совсем не нуждается в таком количестве калорий, более того, ему нужно еще меньше, чем было. Это связано с тем, что при сокращении мышечной массы происходит замедление метаболизма.

Старение, увеличение жировой ткани - все это влияет на то, как тело перерабатывает глюкозу или сахар, который выделяется из пищи для получения энергии. Процессы такой переработки также могут замедляться, приводя к увеличению уровня сахара в крови, развития предиабета и диабета 2 типа, что повышает риск сердечных заболеваний и других опасных состояний, включая слепоту и ампутации.

Специалисты дают три универсальных рекомендации, как стать стройнее в среднем возрасте:

- Заниматься физическими нагрузками. Необходимы движение и силовые упражнения - все, что развивает и укрепляет мышечную ткань.

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- Есть много белка. С возрастом этот элемент в пище становится еще более важным, он помогает предотвратить быструю потерю мышц. Телу требуется от 1 до 1,5 г белка на килограмм веса. Его следует распределить на весь дневной рацион, потребляя не менее 20-25 граммов белка за завтраком.

- Уменьшить потребление калорий. Даже если ваша пища исключительно здоровая, нужно понимать: потребление калорий не может быть таким же, как в молодости, иначе лишний вес неизбежен.

Специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина раскрыла способ перестать много есть.

Чтобы похудеть, специалист советует выработать осознанное отношение к тому, что мы едим. В этом случае поможет дневник питания.

"Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично", — сказала она. Кроме того, поможет планирование графика еды: что можно есть на завтрак, обед и ужин.

greenpost.ua
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Дата
05
мая

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