Медики назвали привычки, которые приводят к потере зрения

Во время локдауна у украинцев очень ухудшилось зрение

Даже самые безобидные, на первый взгляд, привычки, такие как чтение лежа или просмотр видео в транспорте, могут сильно навредить здоровью глаз. Медики назвали пять привычек, которые могут привести к необратимым последствиям, передает FaceNews.ua.

Чтение и просмотр видео в транспорте

Чаще всего люди используют время в транспорте, чтобы почитать книгу или посмотреть видео на гаджете. Однако такая привычка может стоить нам зрения, так как в движущемся транспорте невозможно зафиксировать экран гаджета на строго определенном расстоянии от глаз. Кроме того, систематические движения вверх-вниз создают сильную физическую нагрузку на шею и напрягают глазные мышцы.

Частое использование глазных капель

Глазные капли не так безобидны, как многие считают. Любые капли должен выписывать врач вместе с дозировкой и длительностью лечения. Капли, которые уменьшают покраснение глаз, вызывают привыкание и, если перестать их применять — краснота станет ужасной. Также капли могут повышать внутриглазное давление, а это чревато ухудшением зрения и даже развитием слепоты.

Отказ от солнцезащитных очков

Под воздействием постоянных солнечных лучей зрение человека ухудшается. Без защиты долго смотреть на солнце не стоит — можно получить даже ожог сетчатки. В этой группе риска чаще всего оказываются путешественники, альпинисты, любители зимнего отдыха в горах или отдыха в пустынях. Стоит помнить, что солнечные очки — не просто модный аксессуар, а защита для глаз.

Чтение при тусклом свете

Чтение, работа за компьютером и даже просмотр ленты в телефоне должны проходить при равномерном, достаточно ярком и комфортном свете. Ощущение, что контраст между светящимся экраном и темнотой в комнате делает изображение более четким и ярким — обманчиво. На самом деле это приводит к эффекту ослепления, перенапряжению и усталости глаз.

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Чтение или просмотр видео лежа, особенно — на спине

В таком случае эффект напряжения на глаза получается почти такой же, как при чтении в транспорте. Глаза вынуждены приспосабливаться к расстоянию, которое постоянно меняется и фокусироваться на изображении или тексте. Расстояние будет постоянно меняться, хотя и незаметно. От такой привычки развивается усталость, нарушается работа и адаптивная способность цилиарных мышц, а вслед за этим — близорукость.

Во время локдауна у украинцев очень ухудшилось зрение. У одних из-за частого просмотра фильмов, а у других из-за работы за компьютером. Длительное напряжение ведет к тромбозу сосудов сетчатки и потере зрения. Как снять усталость с глаз: Для предупреждения болезни нужно меньше нервничать и вовремя давать глазам отдых. Это улучшит кровообращение. Сначала быстро поморгать 20-30 раз. Нарисовать на оконном стекле точку и несколько раз переводить взгляд с нее на дерево или дом вдалеке. Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, а затем широко открыть. Повторить пять - семь раз. "Стрелять" глазами вверх-вниз, увеличивая амплитуду. "Рисовать" глазами ромбы, квадраты и цифры от одного до девяти.