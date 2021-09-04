Медики назвали полезный продукт для завтрака

Семена чиа назвали идеальным продуктом для завтрака. Его можно добавлять в йогурт, кашу или полосе. Чиа очень полезно для организма, поэтому медики рекомендуют включить его в свой рацион.

Помощь при диабете

По данным Министерства сельского хозяйства США, чиа является одним из тех продуктов, которые считаются полезными при лечении диабета.

Борьба с раком

Согласно сообщению, опубликованному Медицинским центром UCSF, семена чиа является хорошим источником альфа-линолевой кислоты. Она, вероятно, помогает в предотвращении риска рака молочной железы.

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Контроль уровня холестерина

Омега - 3 жирные кислоты (есть в составе семян чиа) помогают снизить уровень холестерина в крови, говорится в одном из исследований. Это, как минимум, то, что необходимо для долголетия.

Улучшение настроения

Согласно исследованию, проведенному в Питтсбурге, омега-3 жирные кислоты также связаны с улучшением настроения. Так, регулярное употребление семян чиа поможет бороться со скукой.

Ранее специалисты назвали продукты, которые вызывают пищевую аллергию.