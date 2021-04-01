Медики экстренной помощи массово отказываются от прививок

Около 20% медиков екстренкы получили прививки от коронавируса. Фото: facebook.com/groups/emd.ck.ua

Работники экстренной медицинской помощи меньше соглашаются на вакцинацию от коронавируса по сравнению с другими медиками. Однако имеют ли больший риск заразиться, потому что не всегда уверены, что на вызове их ждет пациент без Covid-19.

В среднем только около 20% таких медиков получили прививки, сказал руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи Директората медицинских услуг Минздрава Украины Александр Данилюк в интервью с экспертом UNICEF.

"Во-первых, многие рабочие экстренного помощи уже переболели на Covid-19, поэтому могут отсрочить прививки. Во-вторых, всегда работают в стрессовых условиях и обычно чувство страха у них притуплено. Плюс, как и с другими медиками, действует распространения негативных данных о вреде вакцины".

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Чтобы исправить ситуацию, надо продолжать информационную кампанию о необходимости прививок.

"Очень важно постоянно налаживать этот контакт, объяснять принцип создания и действия вакцин, показывает реальную статистику. Количество желающих будет увеличиваться, когда увидят, что их вакцинированы коллеги не умерли, в них не выросли рога и они не покрылись синими пятнами. А наоборот хорошо чувствуют себя", - сказал Данилюк.

В мире также продолжается кампания вакцинации против Covid-19. Больше всего прививок сделали в США, а меньше на Багамских островах. В тройку лидеров рейтинга также вошли Китай и Индия. Украина по количеству вакцинированных занимает 78 место в мире. По состоянию на 1 апреля прививки получили 248 734 человека.