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Магний: для чего он нам и чем грозит его дефицит

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Магний: для чего он нам и чем грозит его дефицит
Когда в организме не хватает магния, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Фото: Pixabay

Магний – жизненно необходимый человеку макроэлемент. Он участвует в трех сотнях биохимических процессов, происходящих в нашем организме, в частности в синтезе ДНК и белков, снабжении клеток энергией, передаче нервных импульсов. Благодаря магнию сердце бьется ритмично, мышцы сокращаются, кости сохраняют прочность, а память – четкость и ясность.

Когда в организме не хватает магния, растет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа. Дефицит минерала блокирует усвоение витамина D, а следовательно, и кальция, что неизбежно ведет к деформации костей и остеопорозу, пишет канал 24.

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Кроме несбалансированного рациона к нехватке магния приводят некоторые болезни кишечника и почек. В частности, болезнь Крона, целиакия и сахарный диабет II типа. Кроме того, с возрастом впитывание магния в кишечнике ухудшается, а вывод с мочой возрастает. Поклонники алкогольных напитков – также в зоне риска.

Дефицит магния из-за обедненного рациона случается редко, ведь этот макроэлемент в более чем достаточном количестве содержится во многих продуктах – как животного, так и растительного происхождения. Больше всего магния содержится в таких продуктах: пшеничные отруби, тыквенные семечки и какао-порошок, шпинате, рукколе, пекинской капусте, сельдерее, листовом салате, миндале, кешью, бананах, авокадо, кураге, изюме, зерновые культуры и цельнозерновые продукты, горохе, фасоли, сои, нуте.

Ранее ученые пришли к выводу, что дефицит витамина В12 может стать причиной ранней седины.

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