Ляшко рассказал, как подготовиться к новой волне коронавируса

Министр здравоохранения Виктора Ляшко рассказал о подготовке к новым волнам коронавируса
Предыдущие волны в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит вакцинация и дооснащение больниц, сообщает РБК-Україна.
Ляшко не хочет повторения тех волн коронавируса, которые произошли в октябре - ноябре и марте - апреле.
"Поскольку это трудно для системы здравоохранения и для людей. Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинцев, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - сказал он.
Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети.
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"Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.
Ляшко сказал, что не хочет ждать новой волны коронавируса. Призывает готовиться к ней. В частности, получить вакцину.
С начала кампании по вакцинации в Украине сделали более 3 млн прививок от Covid-19. Полностью вакцинированных украинцев уже более 1 млн. За прошедшие сутки привили 104680 человек.
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