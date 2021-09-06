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понедельник, 06 сентября 2021 10:50

Локдаун в Украине неизбежен - Кузин

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Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Красную зону введут не раньше ноября. Фото: pixabay.com

В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауну становится больше реальным.

"Сейчас нет четкой даты жесткого карантина. Каждый человек может оттянуть локдаун за счет того, что будет выполнять обычные профилактические меры или вакцинироваться. Сейчас ситуация действительно ухудшается в подавляющем числе областей, и мы уже видим, что в ближайшее время Украина все же выйдет из зеленой зоны. Мы будем вынуждены ввести желтую, где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортивных залов", - сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1".

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Конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет.

"Я убежден, что локдауну мы не избежим. Но если мы будем говорить о красном уровень эпидемической опасности, то, по моему убеждению, он будет не раньше, чем в ноябре", - сообщил главный санврач Украины.

За последние сутки в Украине выявили 773 новых больных коронавирусом. Из них детей – 62, медработников – восемь.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

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