Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант

Глава МОЗ добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, то его придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости. Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что если не вводить жесткий карантин в январе, то локдаун придется вводить в феврале.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24". Комментируя вероятность отмены январского локдауна, Степанов ответил: "Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том, виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации".

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Глава МОЗ добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

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