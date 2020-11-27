Локдаун может свести Covid-19 к нулю - Степанов

В Украине введут локдаун когда медики не смогут справляться с заболеваний ковид. Фото: www.rivnenews.com.ua

Локдаун в Украине введут тогда, когда медики не смогут справляться с количеством больных на коронавирус. Он может свести заболеваемость Covid-19 к нулю.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга.

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"Основной причиной введения Министерством здравоохранения жестких карантинных ограничений будет ситуация и нагрузка на нашу медицинскую систему. С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это лучший способ для уменьшения заболеваемости COVID-19", - отметил министр.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирус - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655. Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациентов умерли за последние сутки.