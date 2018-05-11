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пятница, 11 мая 2018 11:02

"Летние" травмы: врачи рассказали, как оказать первую помощь

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&quot;Летние&quot; травмы: врачи рассказали, как оказать первую помощь
Фото: Pixabay.com

Впереди отпуск, масса приключений, новых маршрутов и планов. Но вдруг кто-то из друзей подвернул ногу, упал с велосипеда, поранился. Что делать? Простые и четкие инструкции для Gazeta.ua дал Василий Шмагой, ортопед-травматолог, руководитель ортопедо-травматологического направления МС "Добробут".

Травмы бывают нескольких видов:

Повреждение кожного покрова – раны

Основной симптом: любое нарушение целостности тканей, кровотечение.

Первая помощь: Если есть возможность, то промойте рану. Желательно антисептиком (это антибактериальные или спиртосодержащие растворы).

Так как кожный покров защищает организм от внешней среды, то самое главное, что нужно сделать, – закрыть рану. Но не ватой! Самая большая ошибка, когда используют ватные тампоны или шарики. Лучше всего – бинт, марля или любая чистая ткань.

Если кровотечение обильное, то нужно его остановить. При этом не стоит тут же накладывать жгут. Иногда достаточно прижать рану бинтом или чистой салфеткой. И затем туго забинтовать. В 99 % случаев этого достаточно. Жгут накладывается, когда кровь бьет фонтаном. Сначала надо прижать рану бинтом или салфеткой, затем зафиксировать жгут выше места повреждения. Если травма была получена в экстремальных условиях, ждать помощи придется долго, нужно отпустить жгут, подождать 30 секунд (либо 1 мин.), чтобы возобновилось кровообращение в конечности, потом опять наложить жгут. В любом случае следует чем можно быстрее обратиться к врачу.

"Самая большая ошибка, когда используют ватные тампоны или шарики, чтобы остановить кровь. Лучше всего прижать рану бинтом или любой чистой тканью. Затем туго забинтовать".

Повреждение мягко-тканных структур (это сухожилия, мышцы, связки) – вывихи, ушибы, растяжение

Основные симптомы: Травмированная мышца или сухожилие перестает функционировать. Например, если вы ушибли палец, то он не будет нормально разгибаться или сгибаться.

Боль в ушибленной конечности.

Первая помощь: Иммобилизация: нужно ограничить движение в двух соседних суставах, которые расположены выше и ниже травмы. То есть наложить шину (это может быть ровная досочка, планка, картон) и зафиксировать ее с помощью бинта, веревки или ремня. Либо взять журнал (газету), скрутить вокруг поврежденной конечности и надежно зафиксировать.

По возможности положите что-нибудь холодное на место вывиха (ушиба). Обратитесь в травмпункт.

"В аптечке должны быть бинт, антисептическое средство, жгут, салфетки, обезболивающий противовоспалительный препарат".

Повреждение костных структур – переломы костей и вывихи суставов

Основные симптомы: Деформация конечности: она принимает неестественное положение (или форму). Сильная боль при нагрузке. Нарушение подвижности конечности.

Первая помощь практически такая же, как и при вывихе (ушибе): Иммобилизация: нужно ограничить движение в двух соседних суставах, которые расположены выше и ниже травмы. То есть наложить шину (это может быть ровная досочка, планка, картон) и зафиксировать ее с помощью бинта, веревки или ремня. Либо взять журнал (газету), скрутить вокруг поврежденной конечности и надежно закрепить. Придайте данной конечности возвышенное положение. По возможности положите что-нибудь холодное на место перелома.

"На Западе считается, что если у человека сложный перелом и его нужно оперировать, то делать это необходимо в первые 8 часов. Если пострадавший поступает в срок больше 8 часов после получения травмы, то операцию делают в отсроченный период - это увеличивает нагрузку на организм и существенно замедляет процесс выздоровления. Соблюдение Золотого стандарта – оперировать в первые 8 часов после травмы - может позволить себе не каждая клиника. Специфические расходные материалы, возможность сдать необходимые анализы круглые сутки. Нам повезло, в нашей клинике всегда есть все для того, чтобы проводить операции в первых 8 часов".

Сотрясение мозга

Основные симптомы: Сотрясение может быть легкой, средней и тяжелой степени. Легкая степень: слабость, легкий обморок. Средняя степень: слабость, нарушение сознания, то есть человек теряет координацию. Тяжелая степень: слабость, кратковременная потеря сознания, тошнота, амнезия (пострадавший не помнит, что произошло).

Первая помощь: Положите пострадавшего на ровную поверхность и в этом положении немедленно доставьте его в травмпункт.

Падение на спину

Основной симптом: Человек жалуется на боль в грудной клетке. Нарушается дыхание.

Первая помощь: Если есть подозрение на повреждение позвоночника, необходим полный покой. Пострадавший должен находиться на ровной поверхности, лежа на спине.

Если при этом началось кровотечение из носа или рвота, то нужно положить его набок. Но при этом обязательно зафиксировать.

Важно! В первые 6-8 часов после получения травмы необходимо обратиться за медицинской помощью. Это тот период времени, когда можно предотвратить вторичные осложнения (иначе появляется отек, ригидность мышц, образование гематом, которые впоследствии уже намного тяжелее устранить).

Автор: Катерина ГОНЧАРОВА
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