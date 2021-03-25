Леонид Кравчук привился от коронавируса

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сделал прививку против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин вакцинировался от коронавируса

Сегодня утром 87-летний политик вакцинировался в прямом эфире канала "Украина 24".

Автор: Скриншот ukraina24tv Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

Автор: Скриншот ukraina24tv Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

Украинский поэт и прозаик Сергей Жадан получил прививку от коронавируса и возмутил сеть. Писатель опубликовал фото из лаборатории, в которой проходил вакцинацию, в Facebook.