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четверг, 25 марта 2021 11:42

Леонид Кравчук привился от коронавируса

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Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах по ситуации на Донбассе Леонид Кравчук сделал прививку против коронавируса.

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Сегодня утром 87-летний политик вакцинировался в прямом эфире канала "Украина 24".

Автор: Скриншот ukraina24tv
  Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса
Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса
Автор: Скриншот ukraina24tv
  Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса
Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса

Украинский поэт и прозаик Сергей Жадан получил прививку от коронавируса и возмутил сеть. Писатель опубликовал фото из лаборатории, в которой проходил вакцинацию, в Facebook.

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