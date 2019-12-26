Легкие перестают двигаться: назвали чем опасно лечиться

Автор: Екатерина Романчук Евгений Симонец показывает, как нужно делать рентген

Сейчас участились осложненные пневмонии, когда в легких собирается стакане воды. Тогда придется их прокалывать, чтобы вытекло лишнее.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

"Чего только люди не делают, чтобы не лечиться как надо. Горчичники лепят до ступней, пьют какую-то траву или мешают водку с перцем. Все вместо того, чтобы пойти раз к врачу. После таких игр пациент все равно в него попадет, но уже лечение затянется на несколько недель", - рассказывает врач.

Пневмония передается воздушно-капельным путем. Может развиваться, как обычная простуда. Сначала нет явных признаков заболевания, кроме небольшого повышения температуры. Человек чувствует слабость, насморк. Кашляет. Гной появляется после того, как в легких размножаются вирусы или бактерии. Вместо кислорода они наполняются слизью.

Человек принимает жаропонижающее, сосет леденцы от кашля, и ей ежедневно становится хуже. Люди с крепким иммунитетом дольше переносят болезнь "на ногах". Тогда воспаление осложняется и переходит из легких на пленку, которая их покрывает. Они меньше двигаются, человек не может глубоко вдохнуть. Чувствует боль в груди или под лопатками.

При пневмонии характерные хрипы. Слышит только врач через фонендоскоп.

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Осложненные пневмонии возникают из-за слабого иммунитета, агрессивного возбудителя или неправильное лечение антибиотиками. Когда назначают лекарства как заблагорассудится.

Чтобы точный диагноз рентген надо делать в прямой и боковой проекции. Чтобы за тенью сердца не спрятался воспаления. Тогда врач назначает спазмолитики. При отеке трахеи и бронхов - противоотечные.

Продолжительность лечения зависит от возбудителя, возраста пациента и способности организма бороться с воспалением. В основном это 10 дней.

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