Коронавирусная новость с Китая: касается детей

Вакциной Sinovac Biotech можно прививать детей от 3 лет. Фото: unsplash.com

Китай одобрил экстренное использование вакцины Sinovac Biotech от Covid-19 для детей 3-17 лет.

"Предварительные результаты клинических испытаний фазы I и II показали, что вакцина может вызвать иммунный ответ в участников в возрасте от 3 до 17 лет, и большинство побочных реакций были легкими", - сказал глава компании Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает Reuters.

Сейчас в Китае вакцинируют только лиц старше 18 лет. Для этого уже использовали 723,5 млн доз вакцины.

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"Несовершеннолетние имеют более низкий приоритет для вакцинации от коронавируса по сравнению с пожилыми людьми, которые сталкиваются с более высоким риском сложнениями после заражения. Иммунизация детей будет зависеть от того, будут ли органы здравоохранения формулировать стратегии вакцинации Китая", - пояснил Вэйдун.

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая. Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии. Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет.