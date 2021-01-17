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воскресенье, 17 января 2021 10:16

Коронавирус: в Украине зафиксировано почти 6 тысяч новых заражений

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Коронавирус: в Украине зафиксировано почти 6 тысяч новых заражений
В Украине зу сутки госпитализировано более 2 тысяч больных коронавирусом. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

"Госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Среди заболевших - 177 детей и 236 медработников.

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За минувшие сутки проведено 27 975 тестирований. В частности методом ПЦР - 19548, методом ИФА - 8427.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях", - сообщил министр.

За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, выздоровели 865 960 украинцев. Летальных случаев - 20 802.

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17
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