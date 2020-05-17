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воскресенье, 17 мая 2020 09:15

Коронавирус в Украине: статистика показывает позитивные тенденции

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Коронавирус в Украине: статистика показывает позитивные тенденции
4 906 пациентов выздоровели. Фото: Reuters

За сутки 16 мая в Украине зарегистрировали 433 инфицированных коронавирусом. Сутками ранее зарегистрировали 528 случаев.

Такие цифры наводит Центр общественного здоровья.

17 инфицированных людей умерли. Это на 4 меньше, чем днем ​​ранее.

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Всего с начала пандемии в Украине заболел 18 291 человек. Из них 514 - умерли от осложнений. 4 906 пациентов выздоровели.

Больше всего инфицированных зафиксировали в Черновицкой области - 2 694 и Киеве - 2 280 случаев.

Американские ученые заявили, что нашли антитело, которое может защитить человеческий организм от коронавируса и вывести его в течение четырех дней. Там убеждены, что лекарство работает на 100%.

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17
мая

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