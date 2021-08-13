Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось вдвое

В Украине стремительно растет количество больных в сутки. Фото: unsplash.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1263 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 73 ребенка и 52 медработника.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 263 864 человека. Умерли 53 217 пациентов, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2 195 798 человек, за последние сутки - 1007, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 166 случаев;

Винницкая область - 30 случаев;

Волынская область - 6 случаев;

Днепропетровская область - 70 случаев;

Донецкая область - 84 случая;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 22 случая;

Запорожская область - 62 случая;

Ивано-Франковская область - 31 случай;

Киевская область - 45 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 54 случая;

Львовская область - 78 случаев;

Николаевская область - 30 случаев;

Одесская область - 99 случаев;

Полтавская область - 34 случая;

Ровенская область - 24 случая;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 46 случаев;

Харьковская область - 78 случаев;

Херсонская область - 63 случая;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 34 случая;

Черновицкая область - 42 случая;

Черниговская область - 41 случай.

За последние сутки в Украине обнаружили 1 247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник . Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 262 601 человек. Умерли 53 173 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 194 791 человек, за последние сутки - 1039.