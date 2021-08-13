Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось вдвое

За последние сутки в Украине обнаружили 1263 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 73 ребенка и 52 медработника.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 263 864 человека. Умерли 53 217 пациентов, из них 44 - за последние сутки. Выздоровели 2 195 798 человек, за последние сутки - 1007, сообщает Минздрав.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 166 случаев;
Винницкая область - 30 случаев;
Волынская область - 6 случаев;
Днепропетровская область - 70 случаев;
Донецкая область - 84 случая;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 22 случая;
Запорожская область - 62 случая;
Ивано-Франковская область - 31 случай;
Киевская область - 45 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 54 случая;
Львовская область - 78 случаев;
Николаевская область - 30 случаев;
Одесская область - 99 случаев;
Полтавская область - 34 случая;
Ровенская область - 24 случая;
Сумская область - 54 случая;
Тернопольская область - 46 случаев;
Харьковская область - 78 случаев;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 39 случаев;
Черкасская область - 34 случая;
Черновицкая область - 42 случая;
Черниговская область - 41 случай.
За последние сутки в Украине обнаружили 1 247 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 77 детей и 41 медработник .
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 262 601 человек. Умерли 53 173 пациентов, из них 24 - за последние сутки. Выздоровели 2 194 791 человек, за последние сутки - 1039.
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