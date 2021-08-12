ВОЗ собирает новую научную группу для исследования происхождения Covid-19

ВОЗ исследует происхождение коронавируса. Фото: Reuters

Всемирная организация здравоохранения объявила о создании новой консультативной группы, которая будет способствовать проведению новых исследований и консультировать ВОЗ по изучению возможных новых патогенов с пандемическим потенциалом.

На новом этапе исследований будут изучены данные о самых первых случаи коронавируса. Идет сотрудничество со странами, которые обнаружили SARS-CoV-2 в биологических образцах еще в 2019, сообщается на сайте ВОЗ.

В организации призвали все страны деполитизировать ситуацию и сотрудничать, чтобы установить происхождение коронавируса.

"Научных данных для исключения любой гипотезы недостаточно. В частности, для рассмотрения "лабораторной теории" важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовую научную практику и изучать механизмы, которые существуют в ВОЗ", - отметили там.

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В середине января 2021 команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции. В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории "крайне маловероятно". Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животным средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям, а животные, стали источником вируса, до сих пор не определены.