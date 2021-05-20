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четверг, 20 мая 2021 08:49

Коронавирус в Украине: какие области отличились худшими показателями

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Коронавирус в Украине: какие области отличились худшими показателями
Минздрав обновил статистику заражений за сутки. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 5165 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. 1884 больных госпитализировали.

Наибольшее количество подтвержденных заражений в Харьковской (429), Днепропетровской (489), Запорожской (311), Киевской (295) областях и Киеве (433).

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 заболели 2 170 398 человек. Умерли 48 899 пациентов, из них 203 - за последние сутки. Выздоровели 1 916 194 человека, за последние сутки - 16 748.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 433 случая;

Винницкая область - 117 случаев;

Волынская область - 196 случаев;

Днепропетровская область - 489 случаев;

Донецкая область - 291 случай;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 96 случаев;

Запорожская область - 311 случаев;

Ивано-Франковская область - 126 случаев;

Киевская область - 295 случаев;

Кировоградская область - 80 случаев;

Луганская область - 123 случая;

Львовская область - 283 случая;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 146 случаев;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 217 случаев;

Сумская область - 129 случаев;

Тернопольская область - 141 случай;

Харьковская область - 429 случаев;

Херсонская область - 240 случаев;

Хмельницкая область - 152 случая;

Черкасская область - 181 случай;

Черновицкая область - 86 случаев;

Черниговская область - 131 случай.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.

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