Коронавирус в Украине: какие области отличились худшими показателями

За последние сутки в Украине обнаружили 5165 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников. 1884 больных госпитализировали.
Наибольшее количество подтвержденных заражений в Харьковской (429), Днепропетровской (489), Запорожской (311), Киевской (295) областях и Киеве (433).
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 заболели 2 170 398 человек. Умерли 48 899 пациентов, из них 203 - за последние сутки. Выздоровели 1 916 194 человека, за последние сутки - 16 748.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 433 случая;
Винницкая область - 117 случаев;
Волынская область - 196 случаев;
Днепропетровская область - 489 случаев;
Донецкая область - 291 случай;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 96 случаев;
Запорожская область - 311 случаев;
Ивано-Франковская область - 126 случаев;
Киевская область - 295 случаев;
Кировоградская область - 80 случаев;
Луганская область - 123 случая;
Львовская область - 283 случая;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 146 случаев;
Полтавская область - 137 случаев;
Ровенская область - 217 случаев;
Сумская область - 129 случаев;
Тернопольская область - 141 случай;
Харьковская область - 429 случаев;
Херсонская область - 240 случаев;
Хмельницкая область - 152 случая;
Черкасская область - 181 случай;
Черновицкая область - 86 случаев;
Черниговская область - 131 случай.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Ученые из Австралии изобрели новое лекарство от коронавируса. Во время исследований препарат показал эффективность на 99,9%. По словам ученых, испытания проводили на мышах. Лекарства предназначены именно для лечения коронавируса, а не для скорейшего выздоровления.
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