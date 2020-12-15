Коронавирус у детей и взрослых: Комаровский назвал разницу

С Covid-19 все сложнее и проще одновременно: чем человек моложе, тем больше у нее шансов на легкую форму болезни. Фото: pixabay

Молодые люди, как правило, переносят коронавирусную болезнь легче, чем старшие пациенты.

Как болеют Covid-19 взрослые и дети и в чем разница рассказал педиатр Евгений Комаровский на странице в Instagram.

По его словам, с Covid-19 все сложнее и проще одновременно: чем человек моложе, тем больше у нее шансов на легкую форму болезни.

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"Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов. Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых", - рассказал врач.

Существуют 2 ситуации, в которых отсутствие запахов может угрожать жизни человека. 1-я связана с тем, что с помощью обоняния люди определяют качество продуктов, об этом рассказал врач Евгений Комаровский на блоге в YouTube.