Коронавирус продолжает размножаться в мертвых телах - исследование

Через мертвое тело можно заразиться. Фото: Reuters

Вирус SARS-CoV-2 продолжает размножаться в теле мертвого человека.

В трупах пациентов более чем через 35 часов происходила репликация вируса SARS-CoV-2, сообщили ученые из Гамбургского университета, пишет Le Monde.

"Для подтверждения первоначального диагноза и количественной оценки вирусной нагрузки при поступлении тел к медицинскому отделения университетской клиники приняли мазки из носоглотки. Затем тела хранили при температуре +4 градуса. В горле пациентов, умерших от Covid-19, исследователи нашли вирус, который размножался в течение 35 часов после смерти", - рассказали ученые.

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Covid-19 может активно передаваться через мертвые тела в течение длительного периода времени. Исследователи призывают быть осторожными с телами умерших, чтобы не заразиться.

В Украине за минувшие сутки, 8 января, обнаружили 4846 новых больных коронавирус. 7961 пациент выздоровел, а 80 - умерли. На госпитализации находятся 2411 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.