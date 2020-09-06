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воскресенье, 06 сентября 2020 09:53

Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные

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Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
В Украине стало меньше больных с коронавирусом. Фото: 12kanal.com

Коронавирусная инфекция немного сбавила темпы распространения в Украине. За 5 сентября COVID-19 диагностировали у 2107 человек, а сутками ранее был антирекорд - 2836 больных в сутки.

По данным карты мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, с начала эпидемии в стране обнаружили 135 894 случая заражения коронавируса.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 35 человек (с начала эпидемии 2846). Выздоровели 62227 Украинская (578 за последние сутки).

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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас Украина живет в условиях адаптивного карантина. Если медики ежедневно фиксировать 3000-3500 новых заражений коронавируса, ничего страшного не произойдет. Врачи научились лечить COVID-19.

В Министерстве здравоохранения уже распределили 135 млн долларов, выделенных Всемирным банком.

Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти цели предусмотрено 30,3 миллиона долларов.

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06
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