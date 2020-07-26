Коронавирус не передается через воду в бассейнах

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 513
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 675
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4149
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2286
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7794
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3645
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
В Украине насчитали почти тысячу выздоровлений от коронавируса
Более 650 выздоровлений и 14 смертей: какова ситуация с коронавирусом в Украине
Более 650 выздоровлений и 14 смертей: какова ситуация с коронавирусом в Украине
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 729
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 405
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5274
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 36
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
воскресенье, 26 июля 2020 16:39

Коронавирус не передается через воду в бассейнах

  Комментировать
Коронавирус не передается через воду в бассейнах
Коронавирус не выживает в воде. Фото: pexels.com

Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду.

Работники американского Центра контроля и профилактики заболеваний заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя Covid-19 через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

На вирус губительно влияют товары и услуги для очистки.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудны и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице на коронавирус в сутки заболело 95 человек

Возможность распространения коронавируса во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ложный результат. У инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, и когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев выявляется заболевания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус не передается через воду в бассейнах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

Международный язык общения придумал окулист

Адвокат разведчицы становился на колени перед судьями

Серийный убийца на изолированной ферме вдохновил Хичкока

День работника торговли: сколько новых магазинов появилось в Украине

В Сибири участники автогонок застряли в снегах

Рои насекомых уничтожили поля за день

Государственного деятеля казнили за доносы

Боец АТО поджег себя у стен Минобороны

Самое читаемое
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
Как украинцы отдыхают на Азовском море - яркие фото
15
 Просмотров: 30645
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 21431
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
5
 Просмотров: 16263
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 11655
В Польше погиб украинский рабочий
В Польше погиб украинский рабочий Просмотров: 4743
Здоровье
Степанов объяснил, почему ПЦР-тесты могут дать ложный результат
Степанов объяснил, почему ПЦР-тесты могут дать ложный результат Просмотров: 351
В столице на коронавирус в сутки заболело 95 человек
В столице на коронавирус в сутки заболело 95 человек Просмотров: 63
За сутки количество новых случаев заболевания Covid-19 перевалила за 900
За сутки количество новых случаев заболевания Covid-19 перевалила за 900 Просмотров: 324
Раскрыли особенности соблюдения диеты для разных групп крови
Раскрыли особенности соблюдения диеты для разных групп крови Просмотров: 693
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 21404
Больше всего комментируют
10
Бывший нардеп Жвания регулярно летает в Москву
4
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
3
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
3
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
2
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
Голосов: 141
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua