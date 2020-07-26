Коронавирус не передается через воду в бассейнах

Коронавирус не выживает в воде. Фото: pexels.com

Коронавирус не передается через бассейны и питьевую воду.

Работники американского Центра контроля и профилактики заболеваний заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя Covid-19 через воду в бассейнах, джакузи и спа-центрах, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

На вирус губительно влияют товары и услуги для очистки.

"На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудны и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду", - говорится в сообщении.

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Возможность распространения коронавируса во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге подтвердил, что ПЦР-тесты на коронавирус могут дать ложный результат. У инфицированного человека вирус присутствует в носоглотке, и когда берется мазок для теста, то в большинстве случаев выявляется заболевания.