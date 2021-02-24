Коронавирус может провоцировать болезнь Паркинсона и расстройства интеллекта

Коронавирус может вызвать воспаление мозга. Фото: Reuters

Ученые провели опыты на обезьянах и узнали, что заражение коронавирусом нового типа приводит к острым воспалениям мозга, болезни Паркинсона и расстройств интеллекта.

Результаты исследования опубликовали bioRxiv.

Исследование показало, новый штамм Covid-19 поражает не только легкие, но и слизистую оболочку носа, пищевод, сосуды и сердце. Это объясняет, что многие больные теряют обоняние, вкус, испытывают проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

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Также последствиями коронавируса могут быть серьезные нарушения в работе мозга, помрачение сознания, горячечный бред, временное ухудшение памяти и умственных способностей.

Все это нейрофизиологи из Центра биомедицинских исследований приматов в Рейсвейке, Нидерланды, наблюдали на примере зараженных коронавирусом 4 макак-резусов и 4 макак-крабоедов. Наблюдения показали, что вирус действительно попал в клетки мозга после заражения - в мозжечок, двигательную кору и гиппокампу.

Пока ученые не могут точно сказать, как именно вирус провоцирует в мозге развитие воспалений. Однако все эти последствия для здоровья нужно учитывать при течении болезни.

Закарпатские врачи, имеющие дело с больными коронавирусом, говорят, что теперь болезнь протекает другим путем.