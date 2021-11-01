Коронавирус может поражать внутреннее ухо

Ковид вызывает проблемы со слухом. Фото: Pexels

Covid-19 может поражать клетки внутреннего уха.

Некоторые пациенты могут испытывать проблемы с равновесием, потерей слуха и шумом в ушах, говорят исследователи из Массачусетского технологического института, передает Reuters.

SARS-CoV-2 может проникать в клетки и инфицировать их.

Волосковые клетки и клетки Шванна человека тоже могут быть инфицированы.

Ученые предполагают, что вирус может попасть в уши через евстахиеву трубу, соединяющую нос с ухом. Также он может передвигаться по нервам, переносящим запахи от носа к мозгу, а оттуда проходить через нервы, соединяющиеся с внутренним ухом.

Теперь медики будут проверять возможные способы лечения инфекций внутреннего уха.

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"SARS-CoV-2 может инфицировать определенные типы клеток внутреннего уха человека. Наши результаты свидетельствуют о том, что инфекция внутреннего уха может лежать в основе проблем со слухом и равновесием, связанных с Covid-19", - отмечают ученые.

13 936 новых случаев Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 ноября. Среди них 905 детей и 111 медработников. В больницы попали 3828 пациентов, не удалось спасти 298. Выздоровели - 5885 человек. За все время пандемии в Украине заболели - 2 936 238 человек, выздоровели - 2 442 098 человек, умерли - 68 027 пациентов.