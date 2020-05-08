Коронавирус может передаваться половым путем

В сперме мужчин обнаружили коронавирус. Фото: pexels.com

Коронавирус способен передаваться половым путем.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице Шанцев, Китай. В сперме 6 из 38 обследованных больных обнаружили следы SARS-CoV-2, говорится в издании Journal of the American Medical Association.

Обследованные пациенты выздоравливали, но все равно оставались заразными.

Тесты проводили в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут измениться. Доподлинно неизвестно, способны ли возбудители коронавируса в сперме атаковать организм другого человека при половом контакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в мире: за сутки умерли почти 6 тыс. человек

"Влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может в корне изменить профилактику заболевания", - считают специалисты.

Согласно заключению медиков, необходимо не только провести обширные исследования на эту тему, но и выяснить, как Covid-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом с тяжелыми симптомами.