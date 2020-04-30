Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни

 
Ексклюзивы
1/5
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1053
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известен среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 990
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 2934
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2313
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4734
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 873
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6093
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
2
6
5
5
4
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
&quot;Вип-палат нет&quot; - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
"Вип-палат нет" - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Адепт нетрадиционной медицины утверждает, что нашла средство против вирусов
Видео
Все видео
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой
Количество инфицированных коронавирусом опять возрастает: обновленные цифры
Количество инфицированных коронавирусом опять возрастает: обновленные цифры
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 2799
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 1944
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1431
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8955
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3978
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
28 апреля 2020
Просмотров: 630
Театр для брудних вельмож
Перед карантином встигла побувати в Чернівцях. Ушосте. Люблю це місто. Вкотре завернула до театру, хотіла глянути на цю красу зсередини. Свою мрію ...
четверг, 30 апреля 2020 08:40

Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни

  Комментировать
Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни
Более 50% зараженных коронавирусом страдают одним или более хроническим заболеванием. Фото: ТСН

На вероятность заражения и смерти от коронавируса активно влияют заболевания деменция, ожирение, астма, сахарный диабет и болезни почек.

Более 50% зараженных коронавирусом страдают одним или более хроническим заболеванием. Об этом со ссылкой на отчет группы экспертов от организации ISARIC пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса вылечилися 1 млн человек

Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих от деменции, на 39% выше средней. Также куда чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования пациентов с ожирением (на 37%) и заболеваниями сердца (на 31%).

В то же время менее 10% заразившихся коронавирусом, составляют активные курильщики. Однако в процентном соотношении доля курильщиков среди населения намного превышает эту цифру.

Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введеным карантинным ограничениям. Резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, однако, может быть длиннее, чем в странах, где зарегистрирован пик заражений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
апреля

Распустили правозащитную организацию, которая боролась с властью

После массовых эпидемий Гавайи аннексировали

Самое читаемое
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
25
 Просмотров: 111131
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
19
 2 Просмотров: 89851
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая
Онлайн-марш и авиация - Путин приказал праздновать 9 мая Просмотров: 19773
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
Украинцы посмеялись над Николаем Тищенко: забавные фотожабы
17
 1 Просмотров: 14653
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
140-килограммовая певица рэпа обнажила пышную грудь на свой день рождения
5
 Просмотров: 10233
Здоровье
Назвали симптом легкого течения коронавируса
Назвали симптом легкого течения коронавируса
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
 Просмотров: 225
Рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена украинцев
Рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена украинцев Просмотров: 198
Столичные лаборатории не успевают делать анализы на коронавирус
Столичные лаборатории не успевают делать анализы на коронавирус 1 Просмотров: 234
От коронавируса умер 18-летний парень
От коронавируса умер 18-летний парень Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
6
Ученые ООН определили, кто виноват в пандемии коронавируса
5
Делала вид, что не понимаю - врач поделилась результатами языкового эксперимента
3
Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов
2
Фитнес-модель снялась полностью обнаженной во дворе своего дома перед изумленными соседями
2
22-летняя миллиардерша показала жаркое видео, на котором увлажняет грудь
Голосов: 2859
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua