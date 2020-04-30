Коронавирус: медики назвали самые опасные сопутствующие болезни

Более 50% зараженных коронавирусом страдают одним или более хроническим заболеванием. Фото: ТСН

На вероятность заражения и смерти от коронавируса активно влияют заболевания деменция, ожирение, астма, сахарный диабет и болезни почек.

Более 50% зараженных коронавирусом страдают одним или более хроническим заболеванием. Об этом со ссылкой на отчет группы экспертов от организации ISARIC пишет Daily Mail.

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Согласно данным крупнейшего в Европе исследования, смертность людей, страдающих от деменции, на 39% выше средней. Также куда чаще летальным исходом заканчиваются случаи инфицирования пациентов с ожирением (на 37%) и заболеваниями сердца (на 31%).

В то же время менее 10% заразившихся коронавирусом, составляют активные курильщики. Однако в процентном соотношении доля курильщиков среди населения намного превышает эту цифру.

Украина обошла пик заражения коронавирусом благодаря введеным карантинным ограничениям. Резкого скачка заболеваний не произошло, и сейчас Украина уже находится на плато, которое, однако, может быть длиннее, чем в странах, где зарегистрирован пик заражений.