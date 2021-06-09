Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы

Коронавирус вызывает закупорку вен. Фото: m.infox.ru

После перенесенного коронавируса часто развивается тромбоз вен. Хотя может быть и на других сосудах. Смертельно опасно, когда на сердечных, легочных или мозговых.

Об этом рассказал Gazeta.ua Александр Микитюк, столичный флеболог.

"Так бывает из-за игнорирования лечения хронических болезней. Например, когда препараты от давления вместо регулярного приема пьют, когда припечет. А гипертония на фоне коронавируса обостряется и вызывает осложнения типа инфаркта или гангрены. Человек может заподозрить артериальный тромбоз по боли в ногах и ощущению холода, онемению и бледности кожи. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть гангрена и придется отрезать ногу. А при венозном тромбозе в ногах появляются отеки, боли и синюшность", - пояснил врач

Венозный тромбоз - закупорка вены тромбом. Это кровяной сгусток, мешающий нормальному движению крови. Так бывает из-за замедления движения крови в ногах. Склонность к слабости стенок вен человек получает по наследству. Развитие болезни подталкивают гормональные изменения в подростковом возрасте, беременность и климакс.

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После перенесенного коронавируса стоит проверить вены ног, сделав дуплексное сканирование - УЗИ сосудов с эффектом Доплера. Особенно, если есть пульсирующая боль, ночные судороги и зуд в мышцах, отеки или чувство распирания ног.

Тогда назначают дезагреганты для предупреждения склеивания тромбоцитов и антикоагулянты, регулирующих систему свертывания.

Одна из проблем, с которой сталкивается едва ли не каждая современная женщина - это варикоз. Неудивительно. Ведь постоянное движение, высокие каблуки, переутомление делают свое дело. Незначительные, на первый взгляд, вещи могут иметь тяжелые последствия, о которых даже не задумываемся. Варикозное расширение вен ошибочно считают косметической проблемой и пытаются лечить кремами.