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понедельник, 18 октября 2021 17:15

Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг

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Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Днепряне стоят в очереди в центр вакцинации "Менора" для получения первой прививки от Covid-19. Фото: uatv.ua

В Днепре и Одессе выстроились длинные очереди к пунктам Covid-вакцинации из желающих сделать прививку. Оба города находятся в красной зоне карантина.

В Днепре в очереди только к центру вакцинации "Менора" утром 18 октября стояли примерно 500 человек. Они пришли получить первую дозу вакцины, пишет UATV.

Большинство из присутствующих решили вакцинироваться из-за перехода Днепропетровской области в красные регионы.

В понедельник, 18 октября, в этом центре должны вакцинировать 6 тыс. человек. Это в 10 раз больше, чем было 16 октября.

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В пунктах вакцинации в Одессе 16-17 октября также фиксировали огромные очереди.

Люди пытались успеть сделать прививку до введения усиленных ограничений.

Большинство желающих привиться отправились в торговые центры. Самые большие очереди растянулись в Fontan Sky. Там прививки приходилось ждать по несколько часов, пишет Vgorode.

В реанимационных отделениях украинских больниц нет больных коронавирусом, которые вакцинированы от недуга. Среди пациентов Covid-госпиталей непривитых - 97%, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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