Кому и сколько: Супрун рассказала о пользе дневного сна

И.о. министра внутренних дел Ульяна Супрун рассказала каким должен быть дневной сон. Фото: lovelylife.in.ua

И.о. министра здравохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что дневной сон полезен для большинства людей, но должен быть непродолжительным и не заменять полноценный ночной сон.

"Сон днем ​​помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе. Кроме того, дрема работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может оказать заряд энергии как после полноценного ночного сна", - написала она на странице в Facebook.

Дневной сон имеет положительные эффекты на организм человека при нескольких условиях.

"Сон должен быть не слишком длительным - не более одного часа. Оптимальная продолжительность дрема - 20-30 минут. Но применять сон как отдых в течение дня лучше тогда, когда ночью вы также спите полноценно", - отмечает Супрун.

Иначе организм будет компенсировать это длительным дневным сном. Это негативно влиять на самочувствие и производительность, добавляет медик.

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"Если долго спать днем, есть риск проснуться с чувством тяжести и инертности. Длительный сон в середине дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Это может привести к нарушению режима дня и, как следствие, появлению неконтролируемого голода, нарушению сна и недостатка энергии", - написала и.о. министра.

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