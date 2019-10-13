Комаровский рассказал секретный рецепт против ОРВИ

Евгений Комаровский считает, что против ОРВИ может бороться правильное питание, активный образ жизни и улыбка.
Об этом он написал в своем микроблоге в День улыбок, пишет svidok.online.
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Читатели поддержали врача и подтвердили его слова.
"О выспаться и отдохнуть в точку. Всегда начинаю болеть, когда сильно устала", "Верные слова! Главное улыбка!", "Это, точно доктор, проверено на себе!" - пишут поклонники.
Евгений Комаровский рассказал, что самолечение разрешено.
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