Комаровский рассказал секретный рецепт против ОРВИ

Евгений Комаровский считает, что против ОРВИ может бороться правильное питание, активный образ жизни и улыбка. Фото: styler.rbc.ua

Евгений Комаровский считает, что против ОРВИ может бороться правильное питание, активный образ жизни и улыбка.

Об этом он написал в своем микроблоге в День улыбок, пишет svidok.online.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Комаровский посоветовал, как правильно подобрать зубную щетку

Читатели поддержали врача и подтвердили его слова.

"О выспаться и отдохнуть в точку. Всегда начинаю болеть, когда сильно устала", "Верные слова! Главное улыбка!", "Это, точно доктор, проверено на себе!" - пишут поклонники.

Евгений Комаровский рассказал, что самолечение разрешено.