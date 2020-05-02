Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1053
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 693
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1638
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1431
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3474
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2376
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1053
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4779
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 918
Фото
Все фото
4
2
6
5
5
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Враг тяжело ранил двух украинских воинов. Нужна помощь
Показали карантин в ОРДЛО
Показали карантин в ОРДЛО
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
В Одессу прибыл борт с ранеными: нужна помощь
&quot;Вип-палат нет&quot; - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
"Вип-палат нет" - Кличко в защитном костюме ходил к инфицированному коронавирусом нардепу
Видео
Все видео
Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер
Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3195
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2322
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1494
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8982
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 306
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
суббота, 02 мая 2020 17:51

Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер

  Комментировать
Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер
Санитайзер должен пахнуть спиртом. Фото: pexels.com

Врач Евгений Комаровский рассказал, как выбрать хороший санитайзер от плохого.

"Если санитайзер не пахнет спиртом - забудьте о нем. Если речь идет о дезинфекции именно применительно к коронавирусной инфекции, то нужен только спирт (концентрация выше 60%). Если в растворе выше 60% спирта, он однозначно должен пахнуть достаточно остро. Если запаха нет, - не надо", - сказал он на видео на своем YouTube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили поверхности, где дольше всего "живет" коронавирус

Комаровский посоветовал приготовить самому антисептик. Для этого нужно смешать 240 мл спирта, 15 мл перекиси 3%, 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за Covid-19. Об этом педиатр рассказал в своем новом видео обзоре, посвященном ситуации с коронавирусом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
мая

Впервые написали о лохнесском чудовище

После кровавого убийства женщины констеблям стали выдавать резиновые перчатки

Иван Яремчук проиграл в карты свыше 1 миллиона долларов

Основали политическую организацию

Ликвидировали террориста №1

48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара

В столице поехал первый электротрамвай

Лицей открыли губернатор и аббат

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 101686
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 21537
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 15021
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
3
 Просмотров: 11016
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 9063
Здоровье
Хирург Иванчук рассказал, в чем разница между открытой и закрытой ринопластикой
Хирург Иванчук рассказал, в чем разница между открытой и закрытой ринопластикой Просмотров: 171
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
В двух городах медики вышли на протест – требовали обещанных надбавок
 Просмотров: 432
В США официально одобрили первый препарат для лечения Covid-19
В США официально одобрили первый препарат для лечения Covid-19 Просмотров: 450
Еще в одном храме в Киеве нашли Covid-19, почти 1,5 тыс. человек инфицированы
Еще в одном храме в Киеве нашли Covid-19, почти 1,5 тыс. человек инфицированы Просмотров: 1323
Украина обогнала Южную Корею - статистика Сovid-19 в мире
Украина обогнала Южную Корею - статистика Сovid-19 в мире 1 Просмотров: 702
Больше всего комментируют
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
3
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
3
Мой отказ подписать абсурдное подозрение Порошенко стал одной из причин для моего увольнения - Рябошапка
3
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Голосов: 3450
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua