Комаровский объяснил, как выбрать санитайзер

Санитайзер должен пахнуть спиртом. Фото: pexels.com

Врач Евгений Комаровский рассказал, как выбрать хороший санитайзер от плохого.

"Если санитайзер не пахнет спиртом - забудьте о нем. Если речь идет о дезинфекции именно применительно к коронавирусной инфекции, то нужен только спирт (концентрация выше 60%). Если в растворе выше 60% спирта, он однозначно должен пахнуть достаточно остро. Если запаха нет, - не надо", - сказал он на видео на своем YouTube-канале.

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Комаровский посоветовал приготовить самому антисептик. Для этого нужно смешать 240 мл спирта, 15 мл перекиси 3%, 5 мл глицерина и 60 мл воды.

Доктор Комаровский рассказал о правилах посещения магазина во время карантина из-за Covid-19. Об этом педиатр рассказал в своем новом видео обзоре, посвященном ситуации с коронавирусом.