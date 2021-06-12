Комаровский назвал дату пике коронавируса в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 981
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 549
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1179
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 999
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1872
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 549
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1422
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 441
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
22
5
17
3
5
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
Грудное вскармливание: мать троих детей рассказала о мифах и опыте
&quot;Не хочу умереть&quot; - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
"Не хочу умереть" - как в Киеве впервые массово кололи Coronavac
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
В Украину прилетела новая партия вакцины Pfizer
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме
Видео
Все видео
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 576
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 423
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 306
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2601
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 450
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 16:39

Комаровский назвал дату пике коронавируса в Украине

  Комментировать
Комаровский назвал дату пике коронавируса в Украине
Комаровский назвал главных переносчиков коронавируса. Фото: glavcom.ua

Коронавирус в Украине еще больше ективизуеться в октябре. Чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, необходимо вакцинировать не менее 70% населения.

Так сказал педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию "Гордон".

"Когда рыба перестает клевать, это не значит, что она отступила. Она прямо сейчас спит. Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Она придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре", - сказал Комаровский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ВОЗ прогнозируют новую вспышку Covid-19

Вирус переносится на сотни метров благодаря потокам воздуха. Попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую. Поэтому главное в профилактике, как оказалось, не маски, хотя они нужны, а не перчатки, которые нужны, но практически бесполезны, а именно активная вентиляция помещений и общения на свежем воздухе

"Мир закончит с коронавирусов, поставит точку, когда будет защищена главная категория людей, которая является переносчиком инфекции, - это дети. Именно дети приносят бабушкам и заражают бабушек", - сказал медик.

12 июня во Черновцах начали работать пункты прививки от COVID-19. Для стимуляции людей к вакцинации, люди получают призы от городского совета.

Первый и 50-й вакцинированы получили книги о Буковине, а 50-й вакцинирован человек - часы от горсовета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комаровский назвал дату пике коронавируса в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 7011
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5238
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 4842
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 3627
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 2808
Здоровье
Городская власть раздает подарки прививки от коронавируса
Городская власть раздает подарки прививки от коронавируса Просмотров: 144
Уничтожат 60 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson против коронавируса
Уничтожат 60 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson против коронавируса Просмотров: 477
Более полутора миллиона прививок: назвали новые данные вакцинации от коронавируса
Более полутора миллиона прививок: назвали новые данные вакцинации от коронавируса Просмотров: 108
Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных
Коронавирус в Украине: пять областей имеют больше всего больных Просмотров: 369
Слушать музыку перед сном опасно - исследование
Слушать музыку перед сном опасно - исследование Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
1
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
1
"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"
Голосов: 69
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть