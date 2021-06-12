Комаровский назвал дату пике коронавируса в Украине

Комаровский назвал главных переносчиков коронавируса. Фото: glavcom.ua

Коронавирус в Украине еще больше ективизуеться в октябре. Чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, необходимо вакцинировать не менее 70% населения.

Так сказал педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию "Гордон".

"Когда рыба перестает клевать, это не значит, что она отступила. Она прямо сейчас спит. Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Она придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре", - сказал Комаровский.

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Вирус переносится на сотни метров благодаря потокам воздуха. Попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую. Поэтому главное в профилактике, как оказалось, не маски, хотя они нужны, а не перчатки, которые нужны, но практически бесполезны, а именно активная вентиляция помещений и общения на свежем воздухе

"Мир закончит с коронавирусов, поставит точку, когда будет защищена главная категория людей, которая является переносчиком инфекции, - это дети. Именно дети приносят бабушкам и заражают бабушек", - сказал медик.

12 июня во Черновцах начали работать пункты прививки от COVID-19. Для стимуляции людей к вакцинации, люди получают призы от городского совета. Первый и 50-й вакцинированы получили книги о Буковине, а 50-й вакцинирован человек - часы от горсовета.