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воскресенье, 10 мая 2020 09:22

Количество инфицированных Covid-19 в Украине перевалило за 15 тыс.

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Автор: Reuters
  В Минздраве считают, что первая волна эпидемии в Украине уже прошла
В Минздраве считают, что первая волна эпидемии в Украине уже прошла

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 522 человек. Общее количество заболевших возросло до 15 232.

Такие данные предоставляет сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее сообщали о 515 новых случаях заболевания Covid-19, а 8 мая - о 504 новых больных.

9 мая в результате осложнений от Covid-19 умерли 15 человек. В общем вирус стал причиной 391 летального случая.

С начала эпидемии 3 060 украинцев выздоровели.

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В Украине каждый 5-й инфицированный коронавирусом - медик. В Кировоградской области от Covid-19 умерли двое братьев-врачей.

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Дата
10
мая

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