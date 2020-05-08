Количество инфицированных Covid-19 в Украине перевалило за 15 тыс.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 522 человек. Общее количество заболевших возросло до 15 232.
Такие данные предоставляет сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Днем ранее сообщали о 515 новых случаях заболевания Covid-19, а 8 мая - о 504 новых больных.
9 мая в результате осложнений от Covid-19 умерли 15 человек. В общем вирус стал причиной 391 летального случая.
С начала эпидемии 3 060 украинцев выздоровели.
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В Украине каждый 5-й инфицированный коронавирусом - медик. В Кировоградской области от Covid-19 умерли двое братьев-врачей.
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