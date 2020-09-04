Количество больных Covid-19 может утроиться

В октябре количество больных коронавирусом может быть 3,5-4 тыс каждый день. Фото: Pixabay

Количество новых заболеваний может увеличиться до 3,5-4 тыс. в день, а в октябре - до 6 тыс.

К ноябрю больных Covid-19 будет до 280-330 тыс. Об этом рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита в OBOZREVATEL.

"Исходя из тренда, у нас может быть 3,5-4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5-6 тысяч в день. В течение октября у нас может заболеть до 150 тысяч человек. В течение сентября-октября может быть и 200 тысяч", - сказал врач.

Курпита прогнозирует, что процент летальности будет такой же - 2%. Но количество умерших увеличится, потому что станет больше больных.

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Врач-инфекционист говорит, что в отдельных регионах может возникнуть проблема с нехваткой коек для лечения тяжелой формы коронавируса. Поэтому привлекать другие отделения в больницах, кроме инфекционных.

Пока общий объем коечного фонда в Украине является удовлетворительным.



За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных на коронавирус. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 4 сентября, имеем 130 951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.